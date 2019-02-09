أيام وادي الحلو للشلة الشعبية تنطلق ب «الرعود» وفولكلور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وادي الحلو: بكر المحاسنة

انطلقت، مساء أمس الأول، فعاليات أيام وادي الحلو للشلة الشعبية، بدورتها الرابعة، التي تنظمها دائرة الثقافة في المنطقة الشرقية على مدار يومين في القرية التراثية بمنطقة وادي الحلو، بحضور الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة كلباء، ومن البحرين الشيخة جواهر خليفة آل خليفة، عضو مجلس أمناء نادي الشباب العالمي للأعمال.

استهلت الفعاليات، بفولكلور شعبي، قدمته فرقة المزيود الحربية، وتفاعل الحضور معها، بعدها تواصلت الفقرات بمعرض فني بعنوان «حروف من نور»، للفنان التشكيلي شبير أحمد مير، المتخصص بالنحت، والذي يستلهم أفكاره من التقاليد الغنية لفن الخط والرسم، وقدم المعرض معالجة فنية للمعادن الصلبة في منحنيات دقيقة للحروف والكلمات. وتمثلت الفعالية الرئيسية لحفل الافتتاح، بأوبريت درامي استعراضي بعنوان «الرعود»، يحمل الطابع البدوي، وهو فكرة حميد فارس، وشمسة المزروعي، مسؤول مكتب الدائرة بوادي الحلو، وتأليف حميد فارس، وإخراج مبارك ماشي، وبإشراف مدير إدارة المنطقة الشرقية لدائرة الثقافة محمد صالح السويجي.

لامست قصة الأوبريت، القلوب بمشاعر الخوف والرعب، لما تحمله من رمزيات بين سطور الحكاية، وما بين الحق والباطل، وما بين النور والظلام، واحتوى الأوبريت على شلات شعرية من كتابة الشاعرة بتول آل علي، وأداء الشاعر أحمد البادي. وتضمن الأوبريت مشاهد عدة، بدأت بمشهد لمرأة عجوز، ثم ينتقل العمل لمشهد الراوي الذي يلقي كلمة عن الحق والظلم والخير والشر، يليه مشهد ترقب مولود جديد لتعم الفرحة المنطقة. وتتدرج الأحداث وفقاً لرؤيا مفزعة لأحد أهالي المنطقة، تفسرها لاحقاً المرأة العجوز التي كانت مثار جدل بين الأهالي، لأسلوبها الغريب، وشكلها المخيف للأطفال، إلى أن أجمع الأهالي على طردها من القرية، لتسكن مغارة في قمم أحد الجبال. وتتحقق رؤيا الرجل التي فسرتها العجوز، بدمار سيحل بالقرية، وبالفعل يضرب السيل القرية ويقضي على الأخضر واليابس، وتجرف الأمواج المنحدرة من الجبل المولود الجديد، لتنقذه العجوز وتعود به إلى حضن والديه، ويعتذر الأهالي لها ويكرمونها.

حضر الأيام سالم بن محمد النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، ود.راشد خميس النقبي رئيس المجلس البلدي بخورفكان، ود.محمد بن هويدن رئيس المجلس البلدي بالذيد، وسلطان بن علي الكتبي رئيس المجلس البلدي بمدينة مليحة، ومصبح سيف عوض سيف الكتبي مدير بلدية مليحة، وخميس بن سعيد المزروعي والي منطقة وادي الحلو، وجاسم بوصيم مدير الديوان الأميري بكلباء، ومحمد صالح السويجي مدير إدارة دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية، والمهندس عبدالرحمن النقبي مدير بلدية كلباء، وعبدالله خلفان النقبي والي منطقة النحوة.

وفي نهاية الفعالية كرم الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي، وسالم بن محمد النقبي، ومحمد صالح السويجي الجهات المشاركة في إنجاح أيام وادي الحلو للشلة الشعبية، ونخبة من الممثلين المشاركين في أوبريت الرعود.

وعبر الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، عن سعادته لمشاهدة أوبريت حفل الافتتاح، مشيداً بجهود دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية، والنخبة المميزة من الفنانين الإماراتيين. وأشار إلى أن اهتمام الدائرة بهذه المهرجانات التي تضم فعاليات ثقافية وفنية، يسهم في غرس ثقافة إيجابية وتطوير البعد الثقافي في خدمة الوطن وترسيخ الهوية الوطنية.