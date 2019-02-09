ختام ورشة المشهد الحضري التاريخي في العين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت ورشة المشهد الحضري التاريخي في العين أعمالها، وسط مشاركة واسعة من خبراء آثار وتراث محليين ودوليين.

نظمت الورشة دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي وسَعَت إلى تعزيز جهود عمليات الحفاظ على التراث، من خلال دمج وتوطيد المساعي المشتركة بين الجهات المختلفة العاملة في مجال الحفاظ على مواقع العين الثقافية المدرجة على لائحة اليونيسكو للتراث العالمي. ناقش المشاركون مجموعة من العناوين والدراسات والتجارب المتعلقة بالعناية المستدامة بالمواقع التاريخية في العين. كما قدمت الورشة تعريفاً للمساهمين في خطة إدارة مواقع العين عن مفهوم «المشهد الحضري التاريخي» الذي عملت على تطويره «اليونيسكو» لإيجاد حلول توفيقية بين حماية المواقع الأثرية والتطوير العمراني في المدن التاريخية.

شهد اليوم الأول من الورشة جلسة نقاشية بعنوان المشهد الحضري التاريخي في منهجيات التخطيط الحضري المعاصر، ومجموعة من العروض التوضيحية لموضوعات متعلقة بالعين كحالة للدراسة، بينما تضمن اليوم الثاني اجتماعات الطاولة المستديرة وحلقات لمناقشة تطوير الإجراءات العملية لمنطقة العين. وسنحت الفرصة لممثلي المدن المدعوين إلى ورشة العمل للربط بين خبراتهم الخاصة في مجال التخطيط والإدارة التي قد تتشابه مع التجارب المرتبطة بمنطقة العين.

قال عبد الرحمن النعيمي، مدير قسم مواقع التراث العالمي في الدائرة: تعكس الورشة حرص الدائرة على تطوير المواقع الأثرية في العين، والتي تحتضن مجموعة نادرة من مواقع التراث العالمي.