اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى تواصل عملها

عمان — سبوتنيك. كما أشارت اللجنة إلى إحراز اللجنة تقدما هاما في المضي نحو تنفيذ عملية إطلاق سراح المحتجزين، كما تم التأكيد بأن مكتب المبعوث الخاص واللجنة الدولية للصليب الأحمر سيواصلان تقديم الدعم لجهود الأطراف في تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك تقديم المساعدة الفنية اللازمة.

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وجاء في البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لمكتب المبعوث الاممي إلى اليمن إلى أن "اللجنة الاشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق الأسرى، التي تضم ممثلين عن الحكومة اليمينة وأنصار الله، وتنعقد برئاسة مشتركة لكل من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، عقدت اجتماعها الثاني في العاصمة الاردنية عمان من 5 إلى 8 فبراير/شباط 2019".

وحسب البيان فقد "عبر الطرفان عن التزامهما بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفيا والمحتجزين قسريا والموضوعين تحت الإقامة الجبرية، وذلك من خلال التنفيذ على مراحل. وجدد الطرفان استعدادهما بذل كافة الجهود لتحقيق هذا الهدف المشترك، في ظل ضرورة الإسراع بلم شمل المعتقلين مع عائلاتهم".

كما أشار البيان إلى:

إحراز اللجنة تقدما هاما في المضي نحو تنفيذ عملية إطلاق السراح، حيث قدمت معلومات إضافية بشأن حالات أفراد مدرجين ضمن قوائم الأسرى.

وقررت اللجنة — حسب البيان — إبقاء اجتماعها هذا في حالة انعقاد مفتوح، لإتاحة الفرصة للطرفين لمواصلة العمل معا لتحسين مستوى ونوعية المعلومات المقدمة بشأن القوائم، لوضع اللمسات النهائية على القوائم في المستقبل القريب.

كما عقدت اللجنة الفرعية المعنية بالجاثمين عددا من الاجتماعات، وأقرت خطة عمل مشتركة تستند إلى مبادئ محددة وجدول زمني لإتمام تنفيذ تبادل الجثامين.

وأكد البيان أن "مكتب المبعوث الخاص واللجنة الدولية للصليب الأحمر سيواصلان تقديم الدعم لجهود الأطراف في تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك تقديم المساعدة الفنية اللازمة.