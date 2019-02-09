شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 4 أيام.. «التحالف» يصدر 189 تصريحاً لسفن متوجهة إلى اليمن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، أمس الجمعة، إصدار 27 تصريحا لسفن متوجهة للموانئ اليمنية تحمل مواد أساسية وغذائية ومشتقات نفطية، موضحا أن إجمالي التصاريح الممنوحة خلال 4 أيام بلغت 189 تصريحا..

وأضاف التحالف أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لا تزال مستمرة في تعطيل دخول 5 سفن لميناء الحديدة منذ 18 يوماً، موضحا أن ميناء الصليف اليمني لا يزال خال من السفن منذ 3 أسابيع.

وأشار التحالف، إلى أنه قام بإصدار 29 تصريحا جويا و6 تصاريح برية و127 تصريحا لحماية القوافل،