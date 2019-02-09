الان تتابع قولوا وداعا للبرد.. نسيج جديد للملابس يتكيف مع الطقس والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

ابتكر علماء أمريكيون نسيجا جديدا للملابس يبرد ويسخن حسب البيئة المحيطة به.

ووفقا لما نقلت صحيفة “إندبندنت” البريطانية عن جامعة ميريلاند الأمريكية، أن النسيج الجديد يصلح للعديد من الاستخدامات، خاصة الملابس الرياضية.

ويتكيف النسيج الجديد مع درجة الحرارة والرطوبة أو التعرق، ومناسب للملابس الرياضية من الجري إلى التزلج على الجليد، حيث يساعد في الحفاظ على درجة الحرارة المثالية للجسم.

وعندما يكون الطقس دافئاً ورطباً يسمح النسيج بخروج الحرارة، وعندما تصبح الظروف أكثر برودة وجفافاً تتوسع الألياف، مما يقلل من الفجوات بينها ويمنع الحرارة من الهروب.

واستخدم العلماء خيطاً معدلاً هندسياً ومغطى بالمعدن، والذي يندمج مع بعضه البعض في الظروف الحارة والرطبة، وأشاروا إلى أنه يمكن صبغ هذا النسيج وغسله مثل غيره من الأقمشة.