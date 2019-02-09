اجتماع بين وزيري خارجية الكويت وأمريكا

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© REUTERS / Assad Hani
كما عقد الخالد اجتماعا مع جون بولتون، مستشار الأمن القومي، وتم خلال الاجتماع بحث "آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة".
وحضر الاجتماعات سفير الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية سالم العبدالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير أحمد ناصر المحمد.
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