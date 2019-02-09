بعد دعوة كوشنر... فلسطين ترفض حضور مؤتمر وارسو

القدس —سبوتنيك.أكدت القيادة الفلسطينية، أنها لن تحضر مؤتمر وارسو، وأنها لن تفوض أحدا لتمثيلها في هذا المؤتمر، الذي قالت إنه يأتي للتحايل على مبادرة السلام العربية.

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وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" صائب عريقات، في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر" إن:"مؤتمر وارسو يُعد محاولة لتجاوز مبادرة السلام العربية، وتدمير المشروع الوطني الفلسطيني".

وأضاف عريقات "فيما يتعلق بالأنباء التي تحدثت عن دعوتنا إلى المؤتمر، يمكننا القول أنه كان هناك فقط بعض الاتصالات من الجانب البولندي".

وأكد عريقات على أنه "لا يزال موقفنا واضحًا: لن نحضر هذا المؤتمر، ونؤكد مجددًا أننا لم نأذن لأي شخص بالتحدث نيابة عن فلسطين".

وتستضيف الولايات المتحدة وبولندا "الاجتماع الوزاري لتعزيز مستقبل السلام والأمن في الشرق الأوسط " في وارسو في 13 و 14 فبراير/شباط الجاري، لكن عدة أطراف وفي مقدمها روسيا ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي أعلنت عدم مشاركتها، ومن المقرر أن تشارك 40 دولة في المؤتمر.

وأكد كوشنر أنه يرحب بمشاركة الفلسطينيين في الحوار حول القضية، حسب موقع هيئة البث الإسرائيلية.

وأشار مستشار الرئيس الأمريكي، إلى أنه "ستتم مناقشة ملامح التسوية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين".

وقال كوشنر إنه "سيرد على أسئلة الحضور بهذا الصدد".

واعتبر كوشنر أن المؤتمر "لا يعتبر بداية لأية مفاوضات بشأن التسوية".