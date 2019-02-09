الأمم المتحدة تؤكد التزام طرفي النزاع بالإفراج عن الأسرى اليمنيين على مراحل

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب بيان لمكتب المبعوث الأممي: "عبر الطرفان عن التزامهما بالإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفيا والمحتجزين قسريا والموضوعين تحت الإقامة الجبرية، وذلك من خلال التنفيذ على مراحل".

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وأضاف أن "اللجنة قررت إبقاء اجتماعها هذا في حالة انعقاد مفتوح، لإتاحة الفرصة للطرفين لمواصلة العمل معا لتحسين مستوى ونوعية المعلومات المقدمة بشأن القوائم، لوضع اللمسات النهائية على القوائم في المستقبل القريب".

ولفت إلى "عقد اللجنة الفرعية المعنية بالجاثمين عددا من الاجتماعات، أقرت خطة عمل مشتركة تستند إلى مبادئ محددة وجدول زمني لإتمام تنفيذ تبادل الجثامين".

وأكد أن مكتب المبعوث الخاص واللجنة الدولية للصليب الأحمر سيواصلان تقديم الدعم لجهود الأطراف في تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك تقديم المساعدة الفنية اللازمة.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ منذ 26 آذار/ مارس 2015 عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/ يناير من العام ذاته.