شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات جديدة بشأن واقعة مُعنف المرأة في مكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الإعلامي جمال المعيقل، عن معلومات وتفاصيل جديدة بشأن المقطع الذي وثق اعتداء رجل على امرأة في مكة المكرمة، وما حدث فيه وما هي الإجراءات التي تمت بشأنه لدى الجهات المختصة.

وقال المعيقل، خلال برنامج “ياهلا” على روتانا خليجية، إن المرأة التي ظهرت بالفيديو هي زوجة الرجل الذي اتهم بالاعتداء عليها، كما أن الزوجة من جنسية عربية وعمرها 20 سنة.

وأشار إلى أن المرأة تُعاني من حالة نفسية مضطربة، وأن من قام بالإبلاغ هم الجيران الذين شاهدوا المقطع المنتشر.

ولفت إلى أن تلك المقاطع بدأت تستغل بشكل غير سليم ومحرف، وأن قضية هذا الرجل انتهت اليوم وفق النظام وعلى وشك إخلاء سبيله وفقاً لنظام الحماية، ووفق قانون الإجراءات الجزائية الذي يحكم الجميع في هذا البلد.