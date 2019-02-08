شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من رياح عاتية مع اقتراب وصول العاصفة إريك إلى بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
حذَّر مكتب الأرصاد الجوي في بريطانيا من رياح عاتية، تبلغ سرعتها 70 ميلاً في الساعة في بعض المناطق، مع اقتراب وصول العاصفة إريك إلى الأجزاء الغربية من البلاد.
ونوَّه المكتب إلى أن العاصفة إريك ستجلب مع الرياح العاتية أمطاراً غزيرة قد تؤدي إلى فيضانات وانقطاع في التيار الكهربائي، خصوصاً في المناطق غربي إسكتلندا وفي إقليم إيرلندا الشمالية.
ومن المتوقع أن تستمر العاصفة ابتداءً من اليوم الجمعة وحتى عصر غدٍ السبت.
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