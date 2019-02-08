وأفادت الهيئة في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، بإحالة مسافرة عراقية وأطفالها الثلاثة للقضاء بالتعاون مع مكتب جوازات منفذ مطار بغداد الدولي، للاشتباه بانتمائها إلى أحد التنظيمات الإرهابية، حيث سبق وتم توقيفها في الجانب السوري.
وكشفت الهيئة، تم إبعاد المرأة وأطفالها من قبل الجانب السوري، إلى العراق، حسب وثيقة صادرة من السفارة العراقية في دمشق.
ونوهت الهيئة، إلى أن المرأة، دخلت العراق على متن خطوط "أجنحة الشام" وتعذر تدقيقها أمنيا كونها لا تحمل مستمسكات رسمية تثبت شخصيتها، مشيرة إلى أنه تمت إحالتها إلى مركز شرطة المطار.
كانت هذه تفاصيل خبر سوريا تبعد امرأة عراقية مشتبه بانتمائها لتنظيم إرهابي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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