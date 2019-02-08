"داعش" يفقد مخابئه وإمدادات الذهب الأسود في العراق (صور)

أعلن الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العراقي، العميد يحيى رسول، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، قائلا:

وفق معلومات دقيقة، استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تتمكن من العثور على وكر للإرهابيين يقع على أطراف وادي الكور، خلال عملية بحث ضمن المحافظة كركوك والمناطق والقرى المحيطة، شمال العاصمة بغداد.

وبين رسول، أن الوكر احتوى على عتاد بندقية كلاشنكوف، ومواد غذائية، وملابس مختلفة، منوها إلى أن الأجهزة الأمنية تعاملت أصوليا، مع المواد المذكورة.

© Photo / مركز الإعلام الأمني القوات الأمنية العراقية تدمر بقايا "داعش" وتجفيف منابع تمويله

وأكمل رسول، في حين ألقت مفارز استخبارات شرطة الطاقة القبض على متهم ينتمي لـ"داعش" الإرهابي، في الساحل الأيسر لمدينة الموصل، مركز نينوى، شمالي البلاد.

وذكر الناطق باسم مركز الإعلام الأمني، أن المتهم كان يمول العصابات الإرهابية من خلال عمليات تهريب النفط ومشتقاته، وصادر بحقه أمر قبض بقضايا إرهابية.

وما زالت القوات العراقية مستمرة بعمليات التفتيش والمداهمات لضمان القضاء على فلول "داعش" الإرهابي، في محافظات نينوى، وكركوك التي تعتبر من أغنى مدن البلاد نفطيا، وكذلك في منطقة الحدود العراقية السورية، ومنع محاولات تسلل العناصر الإرهابية عبر الحدود من وإلى العراق.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي. لكن التنظيم يكرر بين وقت وآخر استهداف المناطق التي فقد السيطرة عليها، إلا أن القوات الأمنية تقوم بإحباط غالبية تلك العمليات وإيقاع خسائر بين عناصر التنظيم.