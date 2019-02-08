"بسبب قضية أكثر إلحاحا"... وزير الخارجية القطري يلتقي مسؤولين أمريكان

اجتمع محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية مع ستيفن مانشون وزير الخزانة وجون بولتون مستشار الأمن القومي كل على حدة.

وناقش الوزير القطري مع الوزراء الأمريكان "إيجاد حلول لقضايا المنطقة الأكثر إلحاحا"، حسب بيان لوزارة الخارجية القطرية.

والتقى محمد عبد الرحمن بجاريد كوشنر، كبير مستشارى البيت الأبيض، وجيسون جرينبلات الممثل الخاص للمفاوضات الدولية، وآخرين.

وقال وزير الخارجية القطري "أتطلع لاستضافة مسؤولين أمريكيين في قطر طوال هذا العام، وكذلك للعودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن نتواصل لإيجاد حلول لقضايا المنطقة الأكثر إلحاحا".

وتابع محمد عبد الرحمن:"أن دولة قطر تثمن بشكل كبير العلاقات القطرية الأمريكية".

وأشار إلى أنها "جزء من حوار مستمر حول المجالات ذات الاهتمام المشترك"، وأن هذه الاجتماعات "تتيح الفرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا العالمية المهمة، بما في ذلك مكافحة التطرف العنيف".