الان تتابع لجنة المخالفات والعقوبات في #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل تعاقب مشاركين بسبب الحقن بمواد تجميلية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات أصدرت لجنة المخالفات والعقوبات في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل عددا من العقوبات على العابثين في المهرجان وقررت اللجنة إصدار عقوبة على محمد بن فالح بن شالح العجمي من الكويت ويمتلك 3 بكار لون الشعل فئة الفحل وانتاجه بسبب الحقن بمواد تجميلية وأيضا عاقبت محمد بن خلفان الزروعي من الامارات مالك حالتين بكرة وقعود فئة الفحل لنفس السبب و أصدرت اللجنة قراراً بإبعادهما فوراً عن المشاركة من جميع الأشواط في النسخة الثالثة، إضافة إلى حرمانهما من المشاركة في 3 نسخ قادمة في جميع الأشواط والفئات.

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة المخالفات والعقوبات في #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل تعاقب مشاركين بسبب الحقن بمواد تجميلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.