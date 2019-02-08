الان تتابع في حفل تاريخي.. الموسيقار ياني يوجه رسالة للعالم بـ”العربية” من “شتاء طنطورة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أحيا الموسيقار اليوناني العالمي، ياني، حفلا غنائيا ضخما في المملكة، مساء اليوم، ضمن فعاليات مهرجان شتاء طنطورة الثقافي.

وشاركت فرقة الأوركسترا الخاصة بالموسيقار في إحياء الحفل على مسرح “مرايا” في مدينة العلا، ضمن فعاليات المهرجان الجاري الذي يختتم أعماله، في 9 فبراير الجاري.

وخاطب الموسيقار الجمهور باللغة العربية، قائلا: “أنا سعيد جدًا بتواجدي في المملكة العربية السعودية”، وسط تصفيق حاد من الجمهور.

وأعرب الفنان عن سعادته لزيارته العلا المكان الذي وصفه بأنه “رائع وأخّاذ ويحمل حضارة تمتد لأكثر من 5 آلاف عام، منقوشة على حوائط المكان، الذي سيفتح للزيارات العامة في المستقبل القريب”.

وقال إنه يشعر بالفخر لأنه سيقدم عرضًا في ذلك المهرجان، مشيرًا إلى أن مهرجان “شتاء طنطورة” استضاف بالفعل مجموعة من الفنانين الكبار، وهو سوف يختتم العروض.

ولفت إلى أنه قام بإعداد مقطوعة موسيقية خصيصًا لهذه المناسبة وسوف يهديها للسعوديين ولأصدقائه.