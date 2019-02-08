«نجيب خلف القضبان».. اتهامات جديدة لرئيس وزراء ماليزيا السابق (فيديو)

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي وجّهت السلطات الماليزية، اليوم الجمعة، ثلاثة اتهامات جديدة لرئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، تتعلق بغسل الأموال.

جاء ذلك قبل أيام من الموعد المقرر أن يمثل فيه للمحاكمة لتورطه في فضيحة عصفت بصندوق تنمية حكومي.

وتنبع التهم الثلاث من تلقي عائدات غير قانونية يبلغ مجموعها 47 مليون رينجيت ماليزي (11.4 مليون دولار) من شركة "إس آر سي إنترناشيونال" التابعة للصندوق، وإضافتها إلى ثلاثة من حساباته المصرفية الخاصة في 8 يوليو 2014 ، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

واعتُقل رئيس الوزراء السابق في يوليو الماضي، واتُهم رسميًّا بخيانة الأمانة وإساءة استخدام منصبه، بالإضافة إلى اتهامات بالفساد وغسيل الأموال، وخاصة تحويل 10.3 مليون دولار إلى حساباته البنكية من شركة "إس آر سي" الدولية للاستثمار، وهي اتهامات أنكرها "نجيب" أمام المحكمة الكبرى.

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