تعرفي على أكثر 9 أشياء لا يحبها الرجل فى مكياج المرأة

يعتبر المكياج الركيزة الأساسية للفتيات والنساء لإظهار جمالهن وتألقهن، لكن هناك بعض الأشياء التي يكرها الرجل في مكياج المرأة، لذا نقدم لك بعض الأشياء التي يكرهها الرجل في مكياجك، وفقا لموقع allwomenstalk.
1- يكره الرجل المكياج المبالغ فيه ويفضل المكياج الخفيف، كاستخدام القليل من أحمر الشفاه وقلم تحديد الحواجب.
2- استخدام الكثير من كريمات الأساس.
3- وجود أحمر الشفاة الخاص بك على أسنانك.
4- تفتيح البشرة أو تسميرها بشكل مفرط.
5- الإفراط في وضع الماسكرة على رموشك.
6- الرموش الصناعية.
7- ينزعج الرجال من ألوان أحمر الشفاة ذات الدرجات الجريئة.
8- الحواجب الكثيفة والعريضة.
9- قصات الشعر القصيرة.
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