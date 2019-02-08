شكرا لقرائتكم بري يتسلم من أحمد الحريري دعوة إلى ذكرى 14 شباط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعتين في 8 فبراير 2019 - اخر تحديث في 8 فبراير 2019 / 20:36

التقى رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري وفدا من قيادة تيار "المستقبل" برئاسة الامين العام للتيار أحمد الحريري وعضوية النائب نزيه نجم وفادي تميم وجلال كبريت .



وأعلن الحريري بعد اللقاء "أننا زرنا الرئيس بري بتكليف من الرئيس سعد الحريري اولا لدعوته إلى مهرجان احياء ذكرى 14 شباط (فبراير)"، مشيرا إلى أن "عندما نلتقي الرئيس بري، نسأل دائما عن حال البلد وعن رؤيته ونظرته للامور في لبنان وخصوصا بعد انجاز تشكيل الحكومة في الاسبوع الاخير". ولفت إلى "أننا لمسنا ارتياح الرئيس بري إلى هذه الخطوة ولكن كان هناك ايضا تشديد على اننا مررنا في مرحلة صعبة كنا متجهين بها الى مكان لا يرغبه احد في البلد، ولكن لا يمكن ان نجتازها الا اذا اكملنا العمل الجدي وأقررنا القوانين ومكافحة الفساد وغيرها من خلال إعطاء كل مؤسسة دورها، من مجلس النواب الى الحكومة الى كل مؤسسات الدولة القضائية والرقابية خصوصاً" .

وعرض بري مع سفير روسيا في لبنان الكسندر زاسبيكين التطورات الراهنة والعلاقات الثنائية بين البلدين .