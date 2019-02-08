شكرا لقرائتكم ظريف في بيروت الأحد... وقد يحمل جوابا إيجابيا عن زكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 3 ساعات في 8 فبراير 2019 - اخر تحديث في 8 فبراير 2019 / 20:09

في زيارة رسمية تستمر يومين يحط وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في بيروت بعد غدٍ الأحد يلتقي في خلالها رؤساء الجمهورية ميشال عون، والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري، اضافةً الى وزيرالخارجية جبران باسيل والأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله.



وعلى رغم ان هدفها الاساس تقديم التهاني للبنان الرسمي بولادة الحكومة، فإن ظريف يحمل في جعبته "عروضاً" ايرانية للبنان في مجالات عدة، ابرزها تقديم مساعدات عسكرية للجيش اللبناني، علماً ان هذا الامر مستبعد بسبب العقوبات المفروضة على طهران، اضافةً الى خدمات كهربائية يُجدد في خلالها عرض بلاده لتأمين الطاقة، وهذا ما تناوله نصرالله في خطابه الأربعاء الماضي، عندما قال ان طهران يمكن ان تؤمن ما ينقص لبنان من تيار كهربائي في اقل من سنة وبأسعار متدنية".

وكشفت مصادر واسعة الإطلاع لـ"صوت لبنان"، أن وزير الخارجية الإيراني يحمل، على الأرجح، في زيارته للبنان، جوابا إيجابيا على الكتاب الذي سبق أن وجهه الى الرئيس ​حسن روحاني​، رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، وكذلك على الكتاب الذي وجهه الوزير باسيل​ الى ظريف نفسه، حول الإفراج عن ​نزار زكا​. ولفتت المصادر إلى ان "الجواب الإيجابي سيقدّمه ظريف الى رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ في أول لقاء رسمي له ضمن جدول أعمال زيارته الى بيروت"، لافتة في الوقت عينه الى أن" قضية زكا لا تزال تشكل بندا عالقا في العلاقة اللبنانية – الإيرانية، وحلها امر اساس لتفعيل هذه العلاقة".

عائلة زكا لــ "ظريف": ننتظر الأخبار السارة

الى ذلك وجهت عائلة زكا كتابا مفتوحا الى وزير الخارجية الايراني وفيه: "نحن عائلة نزار زكا المعتقل تعسفيا في إيران، نطالبكم بإلحاح شديد وبعيدا من المجاملات الديبلوماسية التي تتقنوننها، أن تفرجوا فورا عن إبننا نزار المعتقل تعسفيا في سجونكم منذ أيلول(سبتمبر) 2015 بلا أي تهمة وخلافا لكل الاعراف والمواثيق الدولية، بشهادة الرئاسة الإيرانية التي جاهرت مرارا بالخطيئة الكبيرة التي تستمرون في إرتكابها في حق مواطن لبناني بريء، كل ذنبه أنه مدافع شرس عن حرية التعبير والحق بالوصول الى الإنترنت".

اضافت: "لقد كانت الرئاسة الإيرانية واضحة حين أعلنت بإسمها شاهيندوخت مولافردي أن حكومتكم فشلت في مساعدة نزار، وأنها لم توافق على ما يحصل معه بأي حال من الأحوال، معترفة في الوقت عينه بـ"أننا بذلنا كل ما في وسعنا لمنع هذا من الحدوث، لكننا نرى أننا فشلنا في إحداث تأثير كبير". ولفتت الى أن "هذا الإعتراف الرسمي بالخطيئة المتمادية يوجب علينا أن نتوجه مباشرة إليكم بلا قفازات، طالبين إنهاء معاناة نزار والظلم اللاحق به في أسرع وقت وبلا أي تأخير أو مماطلة أو تباطؤ، حفاظا على الكرامة الإنسانية وضنا بحياة إبننا الذي يعيش مأساة تختصر من عمره وتدمي عائلته وأبناءه". وأكدت أن "الإفراج عن نزار البريء بشهادة رئيسكم، بات أمرا موجبا لا يمكن التغاضي عنه أو السكوت، ونأمل أن تحملوا في زيارتكم الأخبار السارة التي لا نزال ننتظرها منذ 18 أيلول 2015".