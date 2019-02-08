شكرا لقرائتكم المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات يتبنى إجازة المراجعة الطبية للموظفين وذويهم.. لضمان الاستقرار الأسري والوظيفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الخبر – ياسمين الفردان | منذ 5 ساعات في 8 فبراير 2019 - اخر تحديث في 8 فبراير 2019 / 18:00

استحدث المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات العربية المتحدة، إجازة مدفوعة للموظفين لمراجعة المنشآت الطبية داخل الدولة، وذلك بعد تبنيه توصية استحداث ماده تنص على «إجازة مراجعة طبية داخل الدولة»، عقب مداولات ومشاورات ودراسة «عميقة» تهدف في جانب منها إلى تعميق الصلة بين الموظف وأسرته، واستقراره الوظيفي.



السابعة من دورة الانعقاد العادي الرابع، للفصل التشريعي السادس عشر من العام الحالي

وأقر المجلس في جلستهالتي عقدها أخيراً، صيغة التوصية التي تقدم بها العضو سالم علي الشحي: «إضافة إجازة المراجعة الطبية ضمن أنواع الإجازات المقررة، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 في شأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وتعديلاته».

وأكد الشحي في تصريح إلى «الحياة»، هذه الإجازة، بالقول: «توجهت بسؤال إلى وزير الدولة لشؤن التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس هيئة الموارد البشرية الاتحادية الدكتور أحمد الفلاسي، لأن بعض الموظفين يرافقون أحد أفراد أسرهم، ويضطرهم ذلك لقطع مسافات بعيدة، ويتسبب ذلك في احتساب المراجعة من مدة إجازته السنوية التي لا تتعدى 22 يوماً، وفي حال انتهاء إجازته السنوية يتم اقتطاع جزء من راتبه»، مطالباً بـ«تعديل قانون الموارد البشرية باستحداث مادة تنص على إجازة مراجعة طبية».

وأشار إلى «نواحي إنسانية» في هذه الإجازة، منها «العطف، والمودة، ورد الجميل، فمرافقة الأبناء لذويهم أكثر استقراراً وطمأنينة من مرافقة السائق، أو العاملة المنزلية»، لافتاً إلى قوانين الموارد البشرية، مبيناً أن «المشرع أوجد إجازة للمرافق الطبي حال دخوله المستشفى مع المريض، علماً بأن القانون ينص على أن المراجعة الطبية لا تتجاوز ثلاث ساعات، فيما يعتبر ذلك صعباً في غالب الأحيان، لكون الوقت يتطلب أكثر من ذلك، وما يتحتم على عليه من خصم في الراتب، والإجازة السنوية التي تتقلص بسبب مواعيد تكون أحياناً أسبوعية، وهو جانب مصيري قد يدخل الموظف في متاهات قد تصل إلى مطالبات مادية ربما تؤدي إلى السجن».

وأضاف: «قد يتساءل أي شخص عن التلاعب في هذا الأمر، لكن المواعيد اليوم بالهاتف والكترونيا، ولو حصل شك لا سمح الله؛ فيستطيع المسؤول الاستفسار والتأكد بنفسه»، شاكراً الوزير والقيادة الإماراتية «التي تسعى لإسعاد المواطن من خلال التحسين المستمر للأداء، فالنظرة الإنسانية تغلب على الدور التشريعي، والقائد هو إنسان يسعى لتوخي النواحي الإنسانية للأسرة والانسان بشكل عام» بحسب قوله.

وأردف الشحي: «كفلت الدولة جانب الانتماء للأسرة وعززت منه، ووضعت في حسبانها حمايتها من فخ التفكك الأسري، وصدرت التوصية في هذا الأمر من الوزير، ولاقت المبادرة استحسان الأعضاء بعد سماعهم المبررات والأسباب لما فيها من إسعاد المواطن وخدمة جميع أفراد موظفين الدولة، ووجدت التوصيح قبول واستحسان الشارع الإماراتي».