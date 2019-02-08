"حالته لم تتحسن في المملكة"... إجراء عملية جراحية لسعودي في السودان

ولكن أطباء سودانيون تمكنوا من إجراء عملية في النخاع الشوكي، لزائر سعودي، يدعى بركات الربيعي، كأول جراحة من نوعها في السودان، حسب شبكة الشروق السودانية.

وقال بركات الربيعي لوكالة أنباء السودان، إنه "تعرض لحادث أُجريت له بعده عملية قبل أربعة أعوام في المملكة العربية السعودية، ليخضع بعدها للعلاج الطبيعي في بلاده لكنه لم يتحسن".

واتفق الربيعي مع طبيب سوداني على إجراء الجراحة في إحدى مستشفيات السودان.

وتابع "أنه أجرى العملية وأنه يشعر بتحرك، وأعرب عن شكره وتقديره للطاقم الطبي الذي أجرى العملية في المستشفى ولأسرة المستشفى للرعاية والاهتمام الذي وجده".