بخماسيه الحجاز يقصي الدرعيه

صحيفة الخليج الإلكترونية

الخليج – أيوب بن الشيبه-بلجرشي:حقق نادي الحجاز فوزه التاسع بدوري الدرجة الثانية بخمسة اهداف مقابل ثلاثة لنادي الدرعية في المباراة التي اقيمت في مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة بعد عصر اليوم الجمعة.

وسجل هاني الغامدي ثلاثة اهداف للحجاز فيما سجل برنس توتشوكو الهدفين الاخرين ، و بذلك يرفع الحجاز رصيده النقطي الى ٢٨ نقطه معززا المركز الثالث و منافسا على وصافة المجموعة بفارق نقطتين عن فريق الجندل.

وفي ختام اللقاء عبر رئيس النادي عبدالله البكيري عن سعادة باستمرار الانتصارات المتوالية و البقاء في المنافسة على مراكز المقدمة رغم الظروف و الضائقة المالية التي تعصف بالنادي متمنياً وقفة صادقة من باقي رجال الاعمال بالمنطقة والمحافظة مثمناً الدعم الذي وصل من بعض اعضاء الشرف.

من جانبه أشاد محافظ بلجرشي غلاب بن غالب ابو خشيم بالتطور المستمر الذي يعيشه فريق نادي الحجاز والانتصارات المتوالية التي تحققت بالفوز في الجولات الاخيره ، مضيفا ان نادي الحجاز يسير بخطوات ثابتة وتطور ملحوظ، في ظل الدعم اللامحدود من سمو أمير منطقة الباحة ،وعزا ابو خشيم الروح العالية التي كان عليها الفريق الى الرغبة في تحقيق الإنتصار والعمل الجماعي للاعبين مع كافة الأجهزة الفنية والادارية في سبيل الصعود لدوري الدرجة الثانية