المرور يحذر: #قيادة_المركبة برخصة لا تتناسب مع حجمها ونوع استخدامها مخالفة

صحيفة الخليج الالكترونية

حذر المرور السعودي من أن قيادة المركبة برخصة لا تتناسب مع حجم المركبة ونوع استخدامها مخالفة مرورية، كما ورد بجدول المخالفات رقم (5).

وفي وقت سابق، حذرت إدارة المرور من خطورة ترك الأطفال دون سن (العاشرة) في المركبة دون مرافق راشد، وقالت: إن ذلك يعد مخالفة مرورية تستوجب العقوبة.

جاء ذلك ضمن قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على تعديلات نظام المرور في سبتمبر 2018.