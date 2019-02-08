لجنة إعادة الانتشار بـ #الحديدة تفشل بالتوصل لاتفاق

صحيفة الخليج الالكترونية

قالت مصادر مطلعة إن اجتماعات لجنة إعادة الانتشار في الحديدة التي يقودها الجنرال مايكل لوليسغارد، انتهت اليوم دون التوصل إلى خطوات عملية لتنفيذ ستوكهولم.

ووفقا لـ “العربية” فإن ممثلي الحكومة اليمنية غادروا السفينة التي تجري الاجتماعات على متنها دون تحديد موعد آخر لاستئنافها، وحملوا ممثلي الانقلابيين الحوثيين الذين رفضوا البحث في آليات تنفيذ وقف إطلاق النار مسؤولية إخفاق جولة التفاوض الأخيرة.

وأعلنت #الأمم_المتحدة، الخميس، التوصل إلى اتفاق مبدئي بين الحكومة اليمنية الشرعية و #ميليشيات_الحوثي الانقلابية، على بدء إعادة الانتشار في #الحديدة غرب البلاد، بموجب #اتفاق_السويد .

وأفاد بيان صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بأن أعضاء لجنة تنسيق إعادة الانتشار اجتمعوا للمرة الثالثة بين الثالث والسادس من الشهر الحالي على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة في ميناء الحديدة.

وتتألف اللجنة التي ترأسها الأمم المتحدة، من ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين.