الغذاء_والدواء: هذه حقيقة فيديو #الحبة_السوداء

صحيفة الخليج الالكترونية أكدت هيئة الغذاء والدواء على عدم وجود دليل علمي يُثبت صحة مقطع الفيديو المنتشر عن استنشاق دخان الحبة السوداء. وقالت الهيئة: “مقطع الفيديو الذى يزعم أن استنشاق دخان الحبة السوداء يشفي من أمراض عدة، مثل: الربو، التهاب الجيوب الأنفية والاكتئاب غير صحيح، مشيرة إلى أنه لا يوجد دليل علمي يثبت فعالية ومأمونية استخدام دخان الحبة السوداء لعلاج الأمراض”.

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