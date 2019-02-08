صحيفة الخليج الالكترونية قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، الجمعة، إن القضاء السعودي ملتزم بمحاسبة المتورطين في قتل جمال خاشقجي. وأضاف الجبير أنه لا يمكن التعليق على تقرير نيويورك تايمز بشأن خاشقجي لاستناده إلى مصادر مجهولة. وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي أن محاولة الربط بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وقضية خاشقجي لا أساس لها وسنحاسب المتورطين بمقتله.

كانت هذه تفاصيل خبر الجبير: #القضاء_السعودي سيحاسب المتورطين في قتل #خاشقجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.