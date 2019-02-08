مصرع سبعيني صعقًا في #جدة أثناء أعمال صيانة على سطح بناية

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صحيفة الخليج الالكترونية
باشر الدفاع المدني في جدة، اليوم الجمعة، حادث صعق كهربائي لمواطن في العقد السابع من العمر.
وأوضح المدني أن المواطن صُعق أثناء قيامه بأعمال الصيانة على سطح بناية؛ ما نتج عنه وفاته تغمده الله بواسع رحمته.
وقبل قليل، باشر مدني ينبع احتجاز طفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة في غرفة بمنزل بحي البندر؛ بسبب سقوط السقف المستعار في منزلهم نتيجة الأمطار، تم إنقاذهم دون أي إصابات.
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