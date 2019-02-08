تفاصيل مثيرة عن محاولتي اغتيال وانقلاب على زعيم داعش.. معلومات استخباراتية

وأضافت أنّ الحادث وقع في العاشر من يناير الماضي، في قرية بالقرب من حاجين في وادي نهر الفرات، حيث يحاول التنظيم التشبث بآخر قطعة من الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا.
وصر أحد المسؤولين الاستخباراتيين: "كان هناك اشتباك وقُتل شخصان.. كان هذا هو المقاتل الأجنبي، واحد من أكثر الناس ثقة فيه".
يُشار إلى أنّ الكشف عن هذه المعلومات يأتي بعد يومين فقط من تصريح لترامب أنّه قد يعلن رسميًا الأسبوع المقبل، القضاء على تنظيم "داعش" في سوريا والعراق بالكامل.
ونقلت وكالة "أسوشييتد برس"، عن ترامب قوله في ختام مؤتمر التحالف الدولي ضد "داعش"، بواشنطن - إنه يتوقع أن يعلن الأسبوع المقبل، استعادة الولايات المتحدة، وشركائها في التحالف الدولي كامل الأراضي التي احتلتها ما أسماها "خلافة داعش".
وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن - الأحد الماضي - أن قوات بلاده في سوريا البالغ عددها 2000 بدأت بالانسحاب، لافتا إلى أنهم سيذهبون للعراق بمجرد القضاء على آخر معقل لتنظيم "داعش"، وأن جزءًا منهم سيعود إلى دياره في نهاية المطاف.
وفي 19 ديسمبر الماضي، قرر ترامب سحب قوات بلاده من سوريا معلنًا هزيمة تنظيم "الدولة" في البلد الذي دمّرته الحرب المستمرة منذ سبع سنوات، وهو ما أثار الكثير من الانتقادات من قِبل محللين سياسيين وعسكريين، مفادها أنّ هذا القرار ربما يتيح للتنظيم فرصة إعادة ترتيب الصفوف من جديد.
ونال ترامب الكثير من الانتقادات عقب هذا القرار، بينهم جراهام نفسه الذي كان قد حذّر من أنّ ذلك سيؤدي إلى ذبح الأكراد، وقال حينذاك: "سأطلب من الرئيس أمرًا لم يكن الرئيس أوباما ليفعله قط: أن يعاود النظر.. ترامب يشعر بالإحباط نظرًا لخياراته المحدودة في سوريا".
وأعقب قرار ترامب الكثير من التطورات، فسياسيًّا أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس الاستقالة من منصبه، فضلًا عن انتقادات من دول حليفة لواشنطن رأت هذا الانسحاب متعجلًا ويهدّد بعودة خطر التنظيم أكثر من ذي قبل.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد صرح في التاسع من يناير الماضي، بأنّ انسحاب بلاده من سوريا تدريجي ومنظم.
وينتشر نحو خمسة آلاف جندي أمريكي في العراق منذ تشكيل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة عام 2014 لمحاربة تنظيم "الدولة".
وتقود الولايات المتحدة تحالفًا دوليًّا مكونًا من نحو 60 دولة لمحاربة "الدولة"، وكان له مساهمة فعالة لهزيمة التنظيم في العراق، حيث قدم التحالف غطاء جوياً ومعلومات استخباراتية وأسلحة للقوات العراقية.
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