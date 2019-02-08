دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press رشاش لقي شخص مصرعه وأصيب طفل إثر إطلاق مجهولين النار داخل مسجد "وائل حجاج" بمنطقة غيط الشعير غرب القوصية في محافظة أسيوط، على خلفية خصومة ثأرية. وذكر مصدر لـ"الوطن"، أنه في أثناء نهاية الخطبة والإمام على المنبر، فوجئ المصلون بمجهولين يقتحمون المسجد ويطلقون النيران في الهواء، وقتلوا أحد الأشخاص بسبب خصومة ثأرية، ولاذوا بالفرار.

كانت هذه تفاصيل خبر مجهولون يقتحمون مسجدا أثناء صلاة الجمعة ويقتلون شخصا في أسيوط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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