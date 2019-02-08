- 1/2
- 2/2
بنغازي — سبوتنيك. وقال أفحميه في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، وفي تصريحاته الأخيرة على قناة العربية، لم يقم بأكثر من تشويه الحقائق وتزييف الواقع في كثير من المواضع"، قائلا "لعل أهمها عندما أدعى عدم جاهزية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للقيام بدورها في إجراء الانتخابات وأرجع السبب للتفجير الإرهابي، الذي استهدف المفوضية في حين أن تصريحات رئيس المفوضية العليا للانتخابات تقول عكس ذلك وتؤكد جاهزية المفوضية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
© REUTERS / MUHAMMAD HAMED
وأكد سلامة "أريد أيضا للمفوضية أن تكون بكامل جاهزيتها لتنظيم الانتخابات، ولقد قامت عملية إرهابية ضد مقر المفوضية في طرابلس في مايو/أيار عام 2018، أملا خلال خمسة أيام من الآن، أن تكون المفوضية جاهزة بحيث تنتقل إلى مقر جديد مؤمن لنقدم لها كل التجهيزات التي تم تدميرها في العملية الإرهابية العام الماضي".
وأضاف عضو مجلس النواب الليبي بأنه "يبدو بأن إجراء الانتخابات في ليبيا أصبح رهن الإرادة الدولية والتوافق الدولي المفقود حولها، وبالتالي فإن البعثة نفسها لم تعد تعلم شيئا عن أي شيء بخصوص الانتخابات المنشودة".
وأشار أفحميه إلى أن "الجمود السياسي يقابله تقدم كبير في المسار العسكري ما يجعل ليبيا اليوم في مفترق طرق سيحدد مستقبلها خصوصا بعد الإنجارات التي حققتها المؤسسة العسكرية في الجنوب الليبي".
كانت هذه تفاصيل خبر برلماني ليبي يهاجم سلامة ويتهمه بتشويه الحقائق وتزييفها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.