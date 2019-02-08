القاهرة وكيب تاون تبحثان قضايا السلم والأمن في إفريقيا

القاهرة/ الخليج 365
بحثت مصر وجنوب إفريقيا، الجمعة، قضايا السلم والأمن في القارة السمراء.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيرته الجنوب إفريقية لينديوي سيسيولو، على هامش الاجتماعات التمهيدية للقمة الإفريقية، المرتقبة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وفق بيان للخارجية المصرية.
وتناول اللقاء "تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات، وعدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، واستمرار التنسيق في كافة الموضوعات المتعلقة بالاتحاد الإفريقي (يضم 55 دولة)".
كما بحث الجانبان "قضايا السلم والأمن لتحقيق مصالح الدول الإفريقية، وعددًا من الموضوعات الاجتماعية والاقتصادية".
وحسب البيان ذاته، تطرق اللقاء إلى تعزيز التعاون بين مصر وجنوب إفريقيا في تنفيذ مشروعات البنية التحتية.
والأحد المقبل، تتسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي لعام 2019، للمرة الأولى منذ نشأته في 2002، إذ يتسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئاسة الاتحاد من نظيره الرواندي بول كاغامي، خلال انعقاد القمة الإفريقية بإثيوبيا، الأحد والإثنين المقبلين.
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