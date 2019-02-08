شهيدان أحدهما طفل وإصابة 17 آخرين برصاص إسرائيلي شرقي غزة

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365-استشهد فلسطينيان، أحدهما طفل، وأصيب 17 آخرون، اليوم الجمعة، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مشاركتهم في "مسيرات العودة وكسر الحصار"، قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صحفي مقتضب وصل وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن حمزة محمد اشتيوى (18 عاما) والطفل حسن إياد شلبي (14 عاما) استشهدا جراء إصابتهما برصاص الجيش الإسرائيلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

كما أُصيب 17 آخرون، بالذخيرة الحية، التي أطلقها الجيش الإسرائيلي، تجاه المتظاهرين، بحسب وزارة الصحة.

ويشارك فلسطينيون، مساء كل يوم جمعة، في المسيرات السلمية التي تُنظم قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.