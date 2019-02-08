شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم الدفعة الثانية من الفلل السكنية في مشروع «الواجهة» بالدمام (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

سلّم وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وحدات سكنية جديدة ضمن المشاريع السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين، في مشروع “الواجهة” الذي تنفذة شركة “الحاكمية” والواقع على أرض الشركة بمدينة الدمام.

وتعد هذه الزيارة هي الثانية لمعالية بعد أن سلم الشهر الماضي المستفيد سلطان القرشي أول وحدة سكنية تم تنفيذها في يومين وأستخدمت فيها تقنيات جديدة في البناء لتسريع الإنجاز مع المحافظة على الجودة والإتقان.

ويضم مشروع “الواجهة” 574 فيلا متنوعة النماذج تبدأ أسعارها من 595 ألف ريال، وبمساحات مسطّح بناء تتراوح بين 251 و326م2، ويستخدم أساليب بناء غير تقليدية بتفعيل تقنيات البناء الحديثة التي تمتاز بجودتها وملائمتها للبيئة المحلية، إضافة إلى سعرها المناسب وسرعة تنفيذها، حيث يستغرق بناء الوحدة السكنية الواحدة ضمن المشروع 48 ساعة فقط، متضمنة جميع الخطوات اللازمة التي تشمل الأعمال الإنشائية، وأعمال الموقع العام، والتشطيبات الكهروميكانيكية، والتشطيبات المعمارية، وذلك في إطار استهداف وزارة الإسكان عبر برنامج “سكني” ضخّ آلاف الوحدات السكنية المتنوعة التي تتناسب مع جميع الشرائح بالشراكة مع المطورين العقاريين وتسريع تملك المواطنين للمساكن التي تلبّي تطلّعاتهم وتتناسب مع قدراتهم، إذ يأتي مشروع “الواجهة” بين عدد من مشاريع برنامج “سكني” التي تأخذ أنماط تقنيات البناء الحديثة.

واطّلع وزير الإسكان خلال الزيارة على الفلل التي تم إنجازها في مشروع “الواجهة” الذي ينفّذ ضمن برنامج “سكني”، إذ تعدّ أول الفلل المسلّمة بنظام الوحدات السكنية تحت الإنشاء، بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين.

وأوضح الحقيل أن هذا المشروع جرى تخصيصه خلال الدفعات السابقة من برنامج “سكني”، ودعوة المواطنين المستفيدين للحجز واستكمال الاجراءات النهائية مع المطوّر تمهيداً لتنفيذ الوحدات وتسليمها، مشيداً معاليه بما تحقق من انجاز ومشدّداً في الوقت ذاته على مواصلة العمل لتقديم أفضل خدمة للمواطنين وتسليم المشروع كاملاً خلال المدة المحددة.

من جانبه، قدم الرئيس التنفيذي لشركة “الحاكمية” المهندس خالد الدويش، شكره لوزارة الإسكان وقال أن الشراكة التي تجمع برنامج “سكني” مع القطاع الخاص، منحت شركات التطوير العقاري الوطنية فرصة المشاركة في تسهيل حصول المواطنين على المسكن الملائم بمواصفات عالية وبأسعار مناسبة، وبما يتوافق مع متطلبات الأسرة السعودية، لافتاً إلى أن القطاع الخاص يمثّل شريكاً أساسياً في التنمية الوطنية.

وأفاد بأن المشروع يعتمد على تقنيات البناء الحديثة التي تراعي الجودة، مضيفاً:” نعمل حاليا على تسريع نمط العمل في موقع المشروع بإستخدام العديد من التقنيات والإجراءات غير التقليدية من أجل الإلتزام مع خطة تسليم الوحدات للمستفيدين التي تعتمد على سرعة التنفيذ للوحدة السكنية الواحدة التي لا تستغرق أكثر من يومين مع المحافظة على الجودة”.

وأكّد الدويش الحرص على جودة المواد المستخدمة في التنفيذ وجلبها من أفضل الوكلاء والمصانع العالمية مع توفير الضمانات اللازمة، إضافة إلى أن عمليات التركيب تتم بإشراف فنيين ومتخصصين لضمان جودة المنتج والخروج بنتائج ناجحة توفّر الوقت وتراعي الجودة والسعر المناسب، مشيراً إلى أن الحجز في المشروع لازال مستمراً من خلال التواصل مع الشركة.

وبدوره أفاد منصور الماضي (أحد المستفيدين في مشروع الواجهة) والذي تسلم وحدتة السكنية أن سرعة إنجاز الفيلا مع المحافظة على جودة البناء أثبتت أن هناك عمل دؤوب من وزارة الإسكان والشركة المطورة من أجل تسهيل الحصول على سكن مناسب بسعر مناسب، فيما أشار المستفيد عبدالله الفرحان إلى أن هناك تطور كبير في سرعة التسليم وطريقة التعامل مع المستفيدين وقال” لم أتخيل يوماً أن أتسلم وحدتي السكنية خلال وقت قصير من توقيع العقد وأن يكون التسليم من معالي وزير الإسكان، لذلك أشكر الوزارة وشركة “الحاكمية” على الجهود التي بذلوها والطريقة المميزة التي إتبعوها في تقديم المنتجات للمستفيدين.