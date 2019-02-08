شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. أمير الرياض ونائبه ووزير الداخلية يؤدون صلاة الميت على الفريق سعود الهلال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، صلاة الميت على مدير الأمن العام السابق الفريق سعود الهلال بعد صلاة الجمعة بجامع الملك خالد بأم الحمام.

كما أدى الصلاة نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومدير الأمن العام الفريق أول خالد بن قرار الحربي، وكبار القيادات الأمنية ومسؤولو وزارة الداخلية.

وعقب الصلاة قدم الأمراء والمسؤولون العزاء والمواساة لذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وتُوفي الهلال أمس الأول متأثراً بمرض عانى منه مؤخراً؛ إذ تعرض في يونيو 2017 لوعكة صحية أُدخل على إثرها مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة، ثم أُجريت له في الشهر نفسه عملية جراحية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.