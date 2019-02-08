مصر تفوز باستضافة وكالة الفضاء الأفريقية

فازت مصر، الجمعة، باستضافة وكالة الفضاء الأفريقية، وذلك خلال اجتماعات المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة المنعقدة حالياً بأديس أبابا تمهيداً لأعمال القمة الأفريقية التي تعقد الأحد وتستمر لمدة يومين، وفقا للعين الإخبارية.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية في تغريدة على "تويتر": "مصر تنجح في الفوز باستضافة وكالة الفضاء الأفريقية.. نجاح يأتي ثمرة لجهود التعاون والتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة وعلى رأسها وزارة التعليم والبحث العلمي.. من نجاح إلى نجاح.. وتحيا مصر".

من جانبها، لفتت الدكتورة نميرة نجم، المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي، إلى أنه تم خلال الجلسة المغلقة المخصصة التي عقدها المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي اختيار مصر لاستضافة الوكالة بالرغم من المنافسة الشديدة من جانب دول كبرى أخرى.

وأضافت أن ذلك يعكس الثقة من جانب الدول الأفريقية بأن مصر قادرة على العمل الأفريقي الموحد.

وتنافست مصر على استضافة وكالة الفضاء الأفريقية مع كل من إثيوبيا ونيجيريا.

وكانت مصر قد قدمت ملفاً متكاملاً من النواحي الفنية والموضوعية والسياسية، وتصدرت قائمة الدول المرشحة لاستضافة الوكالة.

وكان سامح شكري، وزير الخارجية المصري، شدد في كلمته أثناء النقاش على أن سعادة مصر باستضافة الوكالة تنطلق من ثقة تامة بقدرة الوكالة على خدمة القارة بأسرها على صعيد تكنولوجيا الاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء، لدفع جهود التنمية الوطنية والإقليمية الأفريقية، وفقا لأجندة أفريقيا 2063.