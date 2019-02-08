ليبيا تعتقل شخصا يشتبه بكونه قياديا في "القاعدة"

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وقال المصدر إن عبد القادر عزوز اعتقل في مدينة مصراتة غربي البلاد، ثم نقل إلى العاصمة طرابلس. ولم تتوفر بعد أية تفاصيل أخرى وفقا لـ"رويترز".
© AFP 2018 / Tech. Sgt. Andy Dunaway
وسيطرت قوات شرق ليبيا المتحالفة مع القائد العسكري خليفة حفتر على كثير من أنحاء درنة في حملة عسكرية مستمرة يقول مسؤولون إنها أوشكت على الانتهاء.
ولم يتضح ما إذا كانت السلطات الليبية تلقت مساعدة من الولايات المتحدة التي اعتقلت عدة مرات متشددين من ليبيا أو قدمت المساعدة للسلطات المحلية.
وجاء اعتقال عزوز بعد زيارة القائم بالأعمال الأمريكي في ليبيا بيتر بودي، ومقره تونس، لمصراتة الأسبوع الماضي.
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