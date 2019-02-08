السفارة العراقية في القاهرة تؤكد متابعة علاج العراقيين المصابين في حادث السير

بغداد — سبوتنيك. وقالت السفارة في بيان اليوم الجمعة "تتابع السفارة العراقية في القاهرة ميدانيا وبتوجيه من معالي وزير الخارجية محمد علي الحكيم علاج العراقيين المصابين إثر حادث تصادم حافلتين بطريق شرم الشيخ، والذي أسفر عن وفاة عراقيين اثنين وإصابة 9 آخرين".

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وأضاف البيان: "وعلى إثر الحادث تم نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفيات شرم الشيخ القريبة، وقامت السفارة عبر قنصليتها بإجراءات نقل الجثامين ومتابعة حالات المصابين، خصوصا الحرجة منها".

وقتل أمس الخميس 3 أشخاص، بينهم عراقيين، وأصيب 19 آخرون في حادث تصادم بين حافلتي رحلات، وقع على طريق شرم الشيخ جنوبي سيناء في مصر.

وهرعت لموقع الحادث 20 سيارة إسعاف وعدد من القيادات الأمنية، وتم نقل المصابين والمتوفين لمستشفى طور سيناء، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.