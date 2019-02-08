السفارة الأمريكية في بغداد تهاجم نظام طهران وتتهمه بـ"الفاسد"

بغداد / علي جواد / الخليج 365

هاجمت السفارة الأمريكية في بغداد، الجمعة، النظام الإيراني، واتهمته بـ"الفساد"، مؤكدة أنه لم يحقق لشعبه سوى الوعود الزائفة.

وقالت السفارة الأمريكية على صفحتها بـ "فيسبوك"، إنه "في عام 1979 وعد آية الله الخميني الشعب الإيراني بمستقبل مزدهر، وبعد 40 عاما، لم يحقق نظام إيران الفاسد شيئا سوى الوعود الزائفة".

وذيلت السفارة الأمريكية منشورها بهاشتاغ "#40-عاما- من - الفشل".

من جهتها، دعت العضوة في البرلمان العراقي أشواق كريم عن كتلة "صادقون" (الجناح السياسي لفصيل عصائب أهل الحق المسلح المقرب من إيران)، الخارجية العراقية الى استدعاء القائمين بأعمال السفارة الأمريكية وتحذيرهم من الاستمرار باستهداف دول الجوار انطلاقا من الأراضي العراقية.

وقالت كريم في تصريح صحفي متلفز، إن "السفارة الأمريكية في بغداد لا يحق لها مهاجمة دول الجوار انطلاقا من الأراضي العراقية، واستفزاز مشاعر الشعوب".

وأوضحت أن "السفارة الأمريكية تنتهك الأعراف الدبلوماسية، وعلى الخارجية العراقية اتخاذ موقف واضح إزاء ما تقوم به السفارة الأمريكية من استفزازات".

والأحد الماضي قال الرئيس ترامب، في تصريحات لشبكة "سي بي إس" الأمريكية، إنه من المهم إبقاء قاعدة أمريكية في العراق تمكن واشنطن من مراقبة إيران.

وعقب التصريح قدم 55 نائبا طلبا إلى رئاسة البرلمان لتشريع قانون يلزم القوات الأمريكية بالانسحاب من البلاد، عبر إلغاء الاتفاقية الأمنية.

وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في العراق منذ تشكيل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة عام 2014 لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.