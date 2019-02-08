لأول مرة.. حبس امرأة 5 أشهر أُدينت بالعنصرية في تونس

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في واقعة هي الأولى من نوعها بتونس، أصدرت محكمة في ولاية صفاقس التونسية حكما بالسجن 5 أشهر وغرامة مالية، على امرأة اعتدت على معلم بمدرسة، ونعتته بأوصاف عنصرية على خلفية بشرته السوداء، إذ قالت رئيسة «الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر»، القاضية روضة العبيدي، في تصريحات صحفية، إن الحكم الصادر على المرأة، التي تلفظت بعبارات عنصرية بحق المعلم، يعتبر أول حكم في تونس، بعد المصادقة على القانون المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، في أكتوبر الماضي.
وتعرض المعلم أحمد الطرابلسي للاعتداء بألفاظ عنصرية، من قبل أم إحدى تلميذاته، بسبب لون بشرته في أثناء أداء عمله، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم الروسية. وتعتبر هذه المرة الأولى، التي يباشر فيها القضاء التونسي في قضية عنصرية منذ صدور القانون الجديد في أكتوبر الماضي، الذي يجرم العنصرية في تونس. ووفقا للقانون
وتعرض المعلم أحمد الطرابلسي للاعتداء بألفاظ عنصرية، من قبل أم إحدى تلميذاته، بسبب لون بشرته في أثناء أداء عمله، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم الروسية.
وتعتبر هذه المرة الأولى، التي يباشر فيها القضاء التونسي في قضية عنصرية منذ صدور القانون الجديد في أكتوبر الماضي، الذي يجرم العنصرية في تونس.
ووفقا للقانون الجديد يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبغرامة مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار «ألف يورو» كل من يحرض على العنف والكراهية والتفرقة والتمييز العنصري، وكل من ينشر أفكارا قائمة على التمييز العنصري، أو كذلك "تكوين مجموعة أو تنظيم يؤيد بصفة واضحة ومتكررة التمييز العنصري أو الانتماء إليه أو المشاركة فيه".
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