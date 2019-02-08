دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي ليالينا تترك بصمة جديدة مع سناب شات وتؤكد أنها الأفضل بالشرق الأوسط

أعلن إيفان شبيغل الرئيس التنفيذي لشركة سناب شات عن حجم إيرادات سناب شات في الربع الأخير من عام 2018، التي بلغت 390 مليون دولار، بمعدل زيادة سنوي مقداره 36٪.

شركاء سناب شات بالنجاح:

هذا وبلغ عدد مستخدمي تطبيق سناب شات 186 مليون مستخدم يومي نشط معظمهم من فئة الشباب، وقد تمكنت شركة سناب شات من الوصول للجماهير المستهدفة عبر قنوات شركائها التي ربطتها بالمحتوى المحلي للجماهير، حيث تحدث البيان الصحفي الصادر عن سناب شات حول النجاح الذي لمسته سناب شات مع موقع ليالينا Layalina في الشرق الأوسط وفلتر كوبي Filter Copy بالهند.

وتجدر الإشارة لوجود خطة لتعزيز التعاون عبر الأسواق الدولية بما في ذلك فرنسا، وألمانيا، والنرويج، وبريطانيا، والهند، والشرق الأوسط.

ليالينا الأفضل في الشرق الأوسط:

يُذكر أن بث قناة ليالينا على صفحة ديسكفر سناب شات بدأ بشهر مايو 2017، ومنذ الأيام الأولى حصدت قناة ليالينا نجاحاً باهراً بالوصول لشريحة جماهيرية كبيرة محققة مشاهدات عالية لا تزال تنمو يوماً بعد يوم بفضل المحتوى الفريد الذي يجعل حياة المتابعين أكثر متعة.

عن موقع ليالينا:

انطلق موقع ليالينا في نوفمبر 2012 بتطوير من شركة حاوي "www.7awi.com" الرقمية الرائدة لوسائل الإعلام والمعاملات والحلول الإعلانية التي تركز على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتمتلك حاوي وتدير بالإضافة إلى موقع ليالينا مجموعة غنية ومتنوعة من البوابات الإلكترونية مع 10 مليون مستخدم شهري و30 مليون متابع على وسائل التواصل الاجتماعية وتوجد مكاتبهم في الإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر.

تم نشر هذا المقال مسبقاً على ليالينا. لمشاهدة المقال الأصلي، انقر هناالمزيد:

إصدار جديد من نظارة Snapchat Spectacles يأتي بهذه المميزات الرائعة

صور: خطوات تقليص مساحة سناب شات في هاتفك

فيديو: تعرفوا على ميزات جديدة لـ "سناب شات" خاصة بالرسائل

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي