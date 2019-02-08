كويتية تطلب الطلاق بعد زواج دام ثلاث دقائق لهذا السبب

دبي - بواسطة محمد فارس عرفت أحد المحاكم الكويتية واقعة طلاق "غير عادية"، حيث أصرت امرأة كويتية على طلب الطلاق من زوجها بعد مرور ثلاث دقائق فقط على عقد قرانهما، مما أثار الكثير من الجدل. فما هو سبب حصول الطلاق؟ © picture-alliance/dpa Provided by Deutsche Welle
في واقعة غريبة، طلبت سيدة كويتية الطلاق بعد ثلاث دقائق فقط من زواجها، حسبما نقلت وسائل إعلام كويتية. وذكر موقع "كويت نيوز" أن هذه الزيجة هي الأقصر في تاريخ الكويت، بعدما وافق القاضي على إبطال الزواج قبل مغادرة الزوجين نفس القاعة، حيث تم عقد القران.
وبمجرد إتمام الزوجان مراسم زواجهما، تعثرت الزوجة وهي تهم بالخروج صحبة زوجها الذي سخر منها بدل مساعدتها على استعادة توازنها، بل الأكثر من ذلك وصفها بـ"الغبية". تصرف الزوج أثار غضب الزوجة التي طلبت من القاضي إبطال عقد زواجهما.
واقعة الطلاق هذه أثارت الكثير من ردود الفعل بين رواد ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. البعض أيد موقف الزوجة لأنها لم تحض بالاحترام اللازم:
فيما استنكر البعض الآخر موقفها بداعي التصرف تحت وقع الغضب:
د.ب/ع.ش
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