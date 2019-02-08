"س وج".. كل ما يخص التعاقد المؤقت للمعلمين مع "التعليم" خلال الفصل الثاني

دبي - بواسطة محمد فارس © وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

كتبت-ياسمين محمد:

تفتح وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، باب التقدم للتعاقد المؤقت مع المعلمين لسد العجز في التخصصات المختلفة، ويكون التقديم عن طريق الإدارات التعليمية بكل مديرية تعليمية.

ويبدأ التقدم إلكترونيًا عن طريق الرابط التالي: http://tempcontract.emis.gov.eg ، الذي من المنتظر تفعيله مساء اليوم، بعدها يتوجه المتقدمين للإدارات التعليمية لمليء طلب التقدم وإجراء المقابلة الشخصية، وتسليم مستندات التعاقد في حالة القبول.

ما المقصود بوظائف التعليم المؤقتة؟

هي وظائف كما تبدو تمامًا من اسمها "مؤقتة"، أي محددة بوقت معين للإيفاء باحتياجات ما لمدد محددة مسبقًا.

لماذا تلجأ الوزارة لهذه الوظائف المؤقتة في مجال المعلمين؟

لسد العجز الموجود في بعض المدارس في عدد من المديريات في الجمهورية.

ما التفاصيل الخاصة بعقود المعلمين المؤقتة التي أعلنت عنها الوزارة هذا الأسبوع؟

المقصود هو فتح باب التقديم للمعلمين بنظام المكافأة المؤقتة في وظيفة مؤقتة عن طريق التعاقد المؤقت للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2018 – 2019.

ما شروط التقدم للراغبين في التعاقد المؤقت بمكافأة مؤقتة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي؟

أبرز الشروط: أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل تربوي مناسب، أو مؤهل عالي مناسب بالإضافة إلى دبلوم تربوي للوظيفة المؤقتة التي يتقدم إليها، وأن يكون من غير شاغلي الوظائف الحكومية سواء بالتعيين أو التعاقد، وألا يكون المتقدم قريبًا لأي من شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشراقية في المديرية والإدارة التعليمية، وذلك حتى درجة القرابة الثانية نسبًا ومصاهرة.

لماذا تحدد الوزارة درجة القرابة؟

التزاما بأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة للعقود المؤقتة، وضمانًا للشفافية ومنعًا للوساطة والمحسوبية.

هل هناك شروط أخرى؟

نعم! يجب أن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة، كما يجب ألا يكون قد حُكِم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.

وبعد استيفاء هذه الشروط يبقى اجتياز الاختبار التخصصي والمقابلة الشخصية.

ما المستندات المطلوبة؟

يمكن الاطلاع على جميع المستندات من خلال الرابط التالي: http://tempcontract.emis.gov.eg

هل يتوجب على المتقدم أن يذهب بنفسه إلى مقر الوزارة في القاهرة؟

لا، التقدم للإعلان إلكترونيًا عن طريق الرابط المذكور أعلاه.

ما الأعداد الكلية المطلوبة؟

حددت كل مديرية العدد المطلوب لديها لسد العجز الموجود في مدارسها بحسب التخصصات المطلوبة ويتم الإعلان عن ذلك.

ما الغرض من التعاقدات المؤقتة في الفصل الدراسي الثاني؟

الغرض هو سد العجز في كل مدرسة في كل مدينة وقرية قريبة أو بعيدة، وحتى يحظى كل طالب وطالبة في مصر بحقه في التعليم بأفضل صورة ممكنة في حدود الإمكانات المتاحة.