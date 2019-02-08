صياد يعثر على إجابات امتحانات "الإعدادية" المفقودة في بني سويف

دبي - بواسطة محمد فارس © أرشيفية أرشيفية

بني سويف- حمدي سليمان:

عثر أحد الصيادين بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، اليوم الخميس، على أوراق إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية المفقودة.

تلقى اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن بني سويف، إخطاراً من الرائد أحمد حسين، رئيس مباحث مركز الفشن، بعثور "شعبان.م" صياد ومقيم دائرة المركز، على جوال ملقى على حافة مصرف قرية بني صالح التابعة لدائرة المركز، وبتفتيشه عثر بداخله على أوراق إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية المفقودة والبالغ عددها 202 ورقة الخاصة بمادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية بلجنة مدرسة تلت الإعدادية.

تم التحفظ على الأوراق وتحرر محضر بالواقعة.