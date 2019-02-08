غاتيلوف: روسيا تأمل انتهاء العمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية قريبا

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© Sputnik . Alexei Kudenko
وأضاف للصحفيين أن "بيدرسون يعتبر أن الاتصالات مع جميع الأطراف في سوريا هو أولوية، قائلا: "يعتزم القيام بزيارات منتظمة لجميع العواصم الرئيسية، بما في ذلك دمشق. وأكد لنا أنه سيصبح ضيفا مستمرا في موسكو".
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أعلن أخيرا أن العمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية على وشك الانتهاء. وقال: "العمل على تشكيل اللجنة في المرحلة النهائية".
وعقد وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران اجتماعا في جنيف، يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بمشاركة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا حينها، ستافان دي ميستورا، لبحث التسوية السياسية للأزمة السورية، مع التركيز على تشكيل اللجنة الدستورية.
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