غاتيلوف: روسيا تأمل انتهاء العمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية قريبا

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جنيف — سبوتنيك. وأكد غاتيلوف أنه من السابق لآوانه تقييم عمل المبعوث الأممي إلى سوريا، لكن روسيا تدعم سعيه للحوار ومستعدة لتقديم له المساعدة المطلوبة. وقال، اليوم الجمعة: "سيكون من السابق لأوانه الحكم على عمله في هذا المنصب الجديد. لكن عزمه على إقامة حوار بناء مع جميع الأطراف المعنية، وقبل كل شيء، مع السوريين أنفسهم مع الحكومة والمعارضة شأن يستحق بالتأكيد الدعم".

وأضاف للصحفيين أن "بيدرسون يعتبر أن الاتصالات مع جميع الأطراف في سوريا هو أولوية، قائلا: "يعتزم القيام بزيارات منتظمة لجميع العواصم الرئيسية، بما في ذلك دمشق. وأكد لنا أنه سيصبح ضيفا مستمرا في موسكو".

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أعلن أخيرا أن العمل على تشكيل اللجنة الدستورية السورية على وشك الانتهاء. وقال: "العمل على تشكيل اللجنة في المرحلة النهائية".

وعقد وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران اجتماعا في جنيف، يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بمشاركة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا حينها، ستافان دي ميستورا، لبحث التسوية السياسية للأزمة السورية، مع التركيز على تشكيل اللجنة الدستورية.