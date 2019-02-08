محاطون بالوحدة

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كاتب في الثانية والستين من عمره، تموت أمه التي تكبره بنحو اثنين وعشرين عاماً، فيجد نفسه من حيث أراد أم لم يرد، ينصرف وعلى مدار شهور لكتابة يوميات من وحي وتحت تأثير الفاجعة التي أحلّت به.

على سبيل آخر غير الندم كتب هذا الكاتب في إحدى اليوميات التي تلت موتها مباشرة «لم تكن كل شيء بالنسبة لي وإلا ما كنت كتبت مؤلفاتي»، قبل أن يضيف: «منذ أن أخذت أرعاها قبل ستة شهور كانت بالفعل كل شيء بالنسبة لي، ونسيت تماماً أني كنت أكتب. لم أعد مهتماً بشغف إلا بها. قبل هذا كانت تجعل نفسها شفّافة حتى أتمكن من الكتابة».

إنه الإيثار المعروف عن الأمهات، أما لماذا قلنا إن هذا القول لم يأتِ على سبيل الندم، فذلك لأن الكاتب نفسه وصف الفكرة بأنها «مذهلة ولكنها ليست محزنة».

يتعين أن أقول الآن إن الكاتب هو الفرنسي رولان بارت،، وصدرت اليوميات في كتابٍ عرّفتنا به في العربية إيناس صادق، وقالت عنه مُعدّته ناتالي ليجير بأنه كتاب لم يتمه مؤلفه بنفسه، فهو مشروع كتاب أراد أن يكتبه.

أما واضع كتاب «رولان بارت - الأدب والحق في الموت» فلاحظ أن بارت كسر في «يوميات الحداد» القاعدة التي تجعل من نوع أدبي مثل اليوميات مساحة للبوح بكل شيء، فنصوص اليوميات جاءت مختزلة حتى لا تتجاوز أحياناً السطر الواحد أو العبارة الواحدة لتمنح لنفسها «إذناً بعدم قول كل شيء».

هل اليوميات تأمُّل في فكرة الموت؟ ربما، ولكن هذا التأمل ملتبس بعبثية الفكرة ذاتها: «في أثناء نقل الجثمان من باريس توقفنا لتناول الغداء في حانة شعبية صغيرة، هناك قابل قائد الركب أحد زملائه الذي كان بدوره ينقل جثماناً آخر وتناول الغداء معه».

عبارة تشي بحياد الأحياء تجاه الموتى حد اللامبالاة، لكن أهمية اليوميات تكمن في مناطق أخرى، بينها مرارة مشاعر الفقد، وأكثر من ذلك في تأمل الوحدة، أو فلنقل الوحشة، التي تحيط بنا من حيث وعينا أم لم نعِ.

وصف بارت شعوره حين دخل الشقة التي عاش فيها مع أمه بعد الرحيل لأول مرة قائلا: «كيف سيمكنني العيش هنا وحيداً تماماً»، وفي يومية أخرى نقرأ التالي: «الوحدة النهائية سادت هنا، مكتومة، ولن يكون لها من الآن فصاعداً نهاية سوى موتي أنا شخصياً. كان اضطرابي يجعلني أُعدّ فنجاناً من الشاي وكتابة جزء من رسالة وترتيب أحد الأشياء كما لو كنت، وياللفظاعة، أستمتع بالشقة المرتبة، ولكن هذا الاستمتاع كان لصيقاً بيأسي».

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