شكرا لقرائتكم خبر عن برناردو برتولوتشي.. مخرج يشبه أبطاله والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - محمد رُضا

أعلنت جمعية «أمريكان سينماتوجرافرز» قبل أيام، قائمتها لأفضل الأفلام لناحية إدارة التصوير في التاريخ. احتل فيلم «لورنس العرب» (1962) المركز الأول بجدارة، ومدير تصويره هو فريدي يونج، بينما جاء في المراكز التالية أفلام أخرى رائعة وبالغة التميّز بدورها من بينها فيلم فرنسيس فورد كوبولا «سفر الرؤيا الآن»، ومدير تصويره الإيطالي فيتوريو ستورارو، 1979) و«العراب» هو أيضاً لكوبولا، ومدير تصويره جوردون ويليس، 1972).

ما يلفت النظر هو وجود فيلم آخر من تصوير فيتوريو ستورارو في هذه القائمة المنتخبة من مديري التصوير المنتمين إلى هذه الجمعية. هذا الفيلم الآخر هو «الملتزم» الذي أنجزه برناردو برتولوتشي سنة 1970 وكان من بين أبرز أعماله.

وكان المخرج الإيطالي من أبرز من غاب عن مسرح الحياة في العام الماضي. ولد في السادس عشر من مارس/‏ آذار سنة 1941، وترك أثراً كبيراً على صفحات السينما العالمية وليس فقط في إيطاليا حيث وُلد.

«الملتزم»، بالمناسبة، كان أحد أبرز أعماله والبحث التحليلي لأفلامه يقودنا إلى كيف أن هذا الفيلم، كما سنرى، بقي من بين أكثر أفلامه تميزاً. في المقابل أخفقت أفلامه الثلاثة الأخيرة وهي «محاصر» (1998) و«الحالمون» (2003) و«أنت وأنا» (2012) في الوصول لما حققته السابقة مثل «استراتيجية العنكبوت» و«الملتزم» و«1900» و«الإمبراطور الأخير». شيء من الزخم الفني والسياسي ضاع في ركاب أفلامه الأخيرة تلك، إنما من دون أن يؤثر في مكانته كمخرج عالمي يستحق الطرح مجدداً كما تستحق أفلامه العودة إليها للتقييم والتحليل.

«الحالمون» يبقى الأبرز بين أفلامه الثلاثة تلك. فيه‫ وضع برتولوتشي أبطاله الثلاثة في فترة حرجة من التاريخ السياسي والثقافي الحديث، إذ تدور الأحداث خلال الثورة الثقافية الفرنسية والمظاهرات الشهيرة في العام 1968 وهي الفترة التي شكّلت وعيه الخاص أيضاً وتناول فيها شخصيات تسير على طرقات تكتشف خوفها من الاستمرار فيها فتنتقل بقرار ذاتي إلى العالم الذي خلّفته وراءها. بذلك، رصف برتولوتشي نهايات مأساوية متعدّدة لأبطاله الحائرين، ولتلك الشخصيات التي جاءت من كنف عائلات ترفضها، ثم تجد نفسها راغبة في مزاولة المفاهيم نفسها لإنشاء حياة مماثلة، إذا أمكن لها ذلك. بملاحظة أن شخصياته تمشي إلى الأمام لتعود، وتتقدّم لتتراجع، وتبادر لتحجب، يمكن استخلاص تشابه بينها وبين شخصية المخرج نفسه، كما يُمكن استخلاص التشابه من تجربته السينمائية التي أنجبت تسعة عشر فيلماً بين العامين 1962 و2012‬.

بؤرة الصراع الفردي الناتج عن اختيارات الفرد بين الطرق المختلفة وإلى ما تقوده، تكمن في أن الأبطال المختارين لتولّي قيادة المسارات الدرامية لأفلامه والبحث في الموضوع، يبدون أقلّ قدرة على إحداث التغيير المطلوب، بسبب ما يودّون الانقلاب عليه. ‬

التقاليد والالتزامات تمسك بهم ولا تتركهم أحراراً في الاختيار. تدفعهم لقرارات ثم الانقلاب عليها. بذلك هم غالباً ما يقفون في منتصف الطريق، تماماً كما فعل برتولوتشي نفسه إذ داوم التوجه صوب إيديولوجيا، ثم عاد عنها.‬

عند برتولوتشي، فإن الأب مرجع لا بُدّ من العودة إليه، كما لو أن لا قدرة للابن على الخروج منه، سواء كان الأب شخصاً يُحتذى به أم لا. ‬

هذا يبرز في «الملتزم»، إذ يسعى البطل جاهداً إلى الخروج من تبعية أبيه، مع منحى جديد متمثّل في أن الوالد ممسوسٌ، أو أقرب إلى الجنون. يحاول البطل المحافظة على منطقه الخاص، ويبني سدّاً بينه وبين أبيه خوفاً من الانزلاق إليه، مستخدماً وسيلة واحدة متمثّلة بانضمامه إلى الحزب الفاشي أيام موسوليني. لكن، مع نهايته، يجد نفسه في صراع هوية من جديد، فيعود إلى الوراء مستخدماً الخطوات نفسها التي أوصلته إلى وضعه هذا الآن. لكن، هذه المرّة، في الاتجاه المعاكس: أي صوب أبيه. ‬

‫ ‬و‫من المثير أيضاً ملاحظة كيف أن برتولوتشي تعرّض للعلاقات العاطفية المحيطة ببعض أبطاله، فبطله مارشيللو (الممثل الفرنسي جان لوي ترانتنيا) في «الملتزم» متزوّج من امرأة منتمية إلى الطبقة الوسطى، لكنه يرتبط بعلاقة مع آنا التي تعمل مدرّبة رقص في إحدى المدارس ومتزوّجة من رجل ليبرالي يحاول مارشيللو اغتياله تبعاً لأوامر الحزب الفاشي المنتمي إليه.‬

هذه المشاغل التي يعانيها أبطال برتولوتشي، جزءٌ من شبكة واسعة من التداعيات النفسية والحسية التي كانت تثري أفلامه. كان في الرابعة والعشرين من عمره حين أخرج «قبل الثورة»، وهو ثاني أفلامه، أي في عمر مفتوح على تجارب من سبقه في العمل السينمائي، 1964، خصوصاً جان لوك جودار ومايكل أنجلو أنتونيوني، ناقلاً بعض تأثيرهما عليه. في الوقت نفسه، كان طري العود، إذ لم تكن طموحاته في بعض الحلول الفنية لمشاهده من حيث معالجتها، صورة ولوناً وانسياباً مثالية دائماً. مع هذا، فهي لم تُشكّل عائقاً أمام تقدير أعماله، التي زخرت بمزيج من التجارب الخاصّة والأبعاد التوّاقة إلى تشكيل حالات وشخصيات ومضامين. ‬

‫خاض برتولوتشي، في بعض أفلامه، تجربة مقتصرة على عدد قليل جداً من الشخصيات، كما في «آخر تانجو في باريس» (1972). وذلك بدمجه الشخصيات المتعدّدة في شخصية واحدة. إن بول (مارلون براندو) رجل ناضج يختلي بفتاة من عمر ابنته «ماريا شنايدر». بالنسبة إليها، بول هو الأب والحبيب المؤقت. عندما حاول بول مدّ علاقته بها (أصرّ في بدايتها على أن تبقى حكراً على الفترة التي يمضيانها معاً في الشقّة) منقلباً إلى معلّم يمثّل الحقيقة وينسحب من صورة الأبوّة أو رمزها، تخشاه، وينتهي الفيلم بفسخ العلاقة. يُذكر أن الأفلام المذكورة كلّها تحتوي على مشاهد رقص يُراد منها تكثيف المشاعر والإيحاءات، وأقواها ذاك الذي يظهر في «قبل الثورة»، عندما يرقص بطل الفيلم مع عمّته وسط أفراد العائلة جميعهم ‬، في أفلام كثيرة له، تحدّث عن السينما وثقافتها: صديق فابريزو في «قبل الثورة» يشعر بالضيق والأسى، فينصحه فابريزو بمشاهدة «النهر الأحمر» [هوارد هوكس- 1948]. لاحقاً، يدخل فابريزو إلى صالة تعرض «المرأة هي المرأة» [جان- لوك جودار-1961] هناك إشارات لأفلام أخرى تغزو أفلاماً عدّة له، ما يضعنا أمام حالة مخرج إيطالي استطاع ابتداع أسلوب بصري جريء من دون التنكّر لمراجعه الثقافية. ‬

إذا كان «آخر تانجو في باريس» و«الحالمون» و«القمر» من بين أفلامه التي تتألف وتتمحور حول شخصيات محدودة، فإن المخرج انتقل بكل قدراته الفنية إلى ملاحم تاريخية وسير شخصية كبيرة. وبدأ هذا المنهج بفيلمه الأخاذ «1900» الذي حققه سنة 1976، مؤرخاً للعلاقات الاجتماعية والطبقية والإيديولوجية التي سادت تلك الفترة.

وهو عاد، سنة 1987 لينجز فيلماً تاريخياً آخر هو «الإمبراطور الأخير». ‫هذا الفيلم قصّة حياة بو يي، آخر امبراطور صيني ( تمثيل الصيني- الأمريكي جون لون) انتقل من رئيس قوي للصين إلى رجل تكرهه السلطة الشيوعية وتجبره الحركة الثقافية على العيش معوزاً لحاجيات تلقائية كانت في متناول يده بمجرّد التفكير بها، كالمطالعة والمضاجعة والأكل والشرب، وطبعاً كل ما ينتمي إلى شؤون التعبير.‬

ما يثير التساؤل، كامن في ميل المخرج إلى تحقيق هذا الفيلم معتمداً على أسلوب عمل أقلّ خصوصية من أساليبه الفنية السابقة. هنا، يبدو كل شيء صناعياً: التصوير، الألوان. المستويات والأغراض التعبيرية بأسرها. وبكلمة واحدة، يُمكن القول إن «لوك» الفيلم بأسره. إنه كما لو أن برتولوتشي الذي من بعد ملحمته الإيطالية 1900، أدرك أنه بحاجة إلى التمدد على المستوى الجماهيري وليس النقدي وحده، فحقق فيلماً كان لابد أن يحقق كل ذلك النجاح الذي حققه.‬

‫ليس «الإمبراطور الأخير» فيلماً بلا سياسة، لكنه من دون أن يرمش لبرتولوتشي جفن، يلغي ما سبق من مشاغل أبطاله ويوغل في مشاغل أخرى مستوحاة -بخط مستقيم- من البيوجرافي التي يتناولها. إنه الفيلم الذي سيكون بداية استدارة المخرج من سينماه السابقة ذات الالتزام بالقضايا السياسية من أسلوب (غالباً يساري) إلى سينما لا بحث لها في هذا المجال‬.

انتقل برتولوتشي مباشرة من بعد «الإمبراطور الأخير» إلى الصحراء المغربية لتصوير واحد من أسوأ أفلامه «السماء الساترة». فيلم داكن الصورة والنوايا، وكاشف جيد لانقلاب المخرج على منواله السابق والابتعاد عنه.

تقدير «القمر»

برتولوتشي كانت لديه أمور كثيرة يريد قولها في الموضوع العائلي. وقالها أثناء بحثه في الهوية السياسية الإيطالية والأوروبية، وعاد إليها أكثر من مرة، فهاجس العلاقات الأسرية في ظل حضور الوضع السياسي والاجتماعي بقي ماثلاً في معظم ما أخرجه خصوصاً حتى العام 1979 عندما حقق «القمر» الذي كان من بين أفلامه الأقل استحقاقاً للتقدير النقدي.

تحولات

أحد أفلام برناردو برتولوتشي المبكرة، «قبل الثورة» (1964) ينضم بطله إلى الحزب الشيوعي، ثم يعود عنه بعد اكتشافه سلبياته. في «استراتيجية العنكبوت» (1970) يجد بطل الفيلم نفسه مشدوداً إلى لغز يحيط بمقتل أبيه الذي اغتالته قوى فاشية، كما أوحت الأحداث منذ البداية. هنا يتحول إلى نسخة من أبيه ثم يرتد عنها.