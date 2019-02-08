اشتباكات بين الجيش الليبي وقوات الوفاق جنوبي أوباري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قُتِلَ 8 أشخاص، وجرح 7؛ بعد اندلاع اشتباكات مسلحة بين قوات موالية لحكومة الوفاق، وعناصر من الجيش الليبي جنوبي مدينة أوباري؛ وذلك بعد ساعات من إعلان القيادة العامة للجيش، سيطرتها على حقل الشرارة الاستراتيجي؛ أكبر حقول النفط في البلاد، وهي بوادر أوليّة لتصعيد عسكري محتمل بين الطرفين المتنافسين للسيطرة على الجنوب.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن مجموعة مسلحة تابعة لقبائل التبو، المناهضة للجيش الليبي، والموالية لحكومة الوفاق، هاجمت، صباح أمس الخميس، الكتيبة 177، التابعة للجيش الليبي، والمتمركزة بمدينة أوباري، وهو ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص، وجرح 7 حسب الأرقام التي أعلن عنها مستشفى أوباري.

تأتي هذه الاشتباكات المسلحة؛ عقب سيطرة الجيش الليبي، الأربعاء، على حقل الشرارة النفطي، الواقع في حوض مرزق، جنوبي ليبيا، بعد أن كان يخضع لسنوات لسيطرة حرس المنشآت، الموالي لحكومة الوفاق، قبل قيام الأهالي بإغلاقه منذ شهرين؛ احتجاجاً على الإهمال الحكومي لمنطقتهم.

وتأتي هذه التطورات الميدانية؛ عقب تنديد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بالعملية العسكرية، التي يشنها الجيش الليبي جنوبي البلاد، وقراره إرسال قوة عسكرية من حرس المنشآت النفطية إلى حقل الشرارة؛ لتأمينه، وهو ما ينذر بتصعيد محتمل بين القوات الموالية لحكومة الوفاق والجيش الليبي؛ من أجل السيطرة على المناطق الاستراتيجية الغنية بالنفط في منطقة الجنوب، خاصة في حقلي الشرارة والفيل، اللذين ينتجان يومياً حوالي 400 ألف برميل من النفط.

من جانب آخر، قال المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة، إنه «لا يزال يمضي قدماً في مساعي التهدئة بين الأطراف في ليبيا». وأضاف، في مقابلة مع قناة «العربية» تبث هذا المساء في برنامج بانوراما، أنه «يقاوم محاولات جره للنزاع، ويحافظ على الحياد». وأكد المبعوث الأممي، أن منافسات إقليمية تؤثر في ليبيا، وليس فقط المشكلة الفرنسية الإيطالية.

وكشف سلامة في وقت سابق، عن لقاءات وشيكة مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج والمشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني، والمستشار عقيلة صالح. وأعرب سلامة عن تفاؤله بحلحلة الأمور ضمن المسار السياسي في البلاد .