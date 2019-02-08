الزيودي يتفقد محطة إعادة تدوير النفايات الإلكترونية في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

زار الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغيُّر المناخي والبيئة، محطة إنفايروسيرف الجديدة -The Recycling Hub- والمخصصة لمعالجة النفايات الإلكترونية، وذلك قبل الافتتاح الرسمي لهذه المنشأة في 20 مارس المقبل، وتمتد المنشأة على مساحة 280,000 قدم في مدينة دبي الصناعية.

وكان في استقبال الزيودي والوفد المرافق، الذي ضم المهندس سيف محمد الشرع وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة والمهندس يوسف الريسي مدير إدارة الشؤون البلدية في الوزارة، كلٍّ من رئيس مجلس الإدارة بريان ويلكي والرئيس التنفيذي للمجموعة ستيوارت فليمن ومدير المشروع هاربيندر سينغ والذين اصطحبوه في جولة خاصة داخل المحطة.

وتعد المحطة جزءاً أساسياً من البنية التحتية لصناعات إعادة تدوير النفايات الإلكترونية بالشرق الأوسط وإفريقيا.

جاءت زيارة الزيودي في أعقاب مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس؛ حيث شارك في حلقة نقاش عن «إحكام الدائرة على الإلكترونيات» مع مارك كوتيفاني، الرئيس التنفيذي لشركة أنجلو أمريكان بي إل سي، والدكتورة ناوكو أيشي الرئيسة التنفيذية ورئيسة مرفق البيئة العالمية وإيلين ماك آرثر مؤسس ورئيس مؤسسة إلين ماكارثر وجيروين تاس رئيس قسم الابتكار والاستراتيجية فيرويال فيليبس.

وقال المهندس سيف محمد الشرع، تُعد محطة -The Recycling Hub- أكبر مرافق إعادة تدوير للنفايات الإلكترونية المتكاملة في العالم، وسيتم افتتاحها 20 مارس القادم.