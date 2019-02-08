حرية الاعتقاد والتعددية لبنة في دستور تأسيس الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كتب: راشد النعيمي

تشير وثيقة الأخوة الإنسانية في بندها الثاني، إلى أن الحرية حق لكل إنسان: اعتقاداً، وفكراً، وتعبيراً، وممارسة، وأن التعددية والاختلاف في الدين واللون والجنس والعرق واللغة، حكمة لمشيئة إلهية، قد خلق الله البشر عليها، وجعلها أصلاً ثابتاً تتفرع عنه حقوق حرية الاعتقاد، وحرية الاختلاف، وتجريم إكراه الناس على دين بعينه، أو ثقافة محددة، أو فرض أسلوب حضاري لا يقبله الآخر.

وتَعتبر الإمارات احترام حقوق الإنسان أولوية قصوى، ولبنة في دستور تأسيس الدولة، كما تحتوي الإمارات على 76 كنيسة ودار عبادة لمختلف الديانات، مما يترجم عراقة قيم التسامح والتعايش السلمي وحرية المعتقد في الدولة. ويؤكد دستورها احترام وسلامة كل فرد وضمان المساواة والعدالة الاجتماعية، كما يؤكد الحريات الأساسية لجميع أفراد المجتمع الواحد.

وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قانوناً بشأن مكافحة التمييز والكراهية، يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير.

تعزيز الحقوق

ومنذ تأسيس اتحاد الإمارات، دأبت الدولة على إنشاء مجتمع يسوده التسامح، وتتعدد فيه الثقافات، ويعيش فيه أناس من شتى أرجاء العالم، بانسجام ووئام مع بعضهم بعضاً.

ويحدد دستور دولة الإمارات بوضوح الحريات والحقوق التي يتمتع بها جميع المواطنين، ويمنع التعذيب والاعتقال والاحتجاز التعسفي، ويصون الحريات المدنية، بما فيها حرية التعبير والصحافة والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وممارسة المعتقدات الدينية. وقد تم الاستثمار بصورة هائلة في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والإسكان، والتنمية الاقتصادية المستدامة.

وتلتزم الإمارات بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في أرض الوطن وفي كافة أرجاء العالم، حيث تقوم ركائز السياسة الخارجية للإمارات على مبادئ العدالة والمساواة ومراعاة حقوق الإنسان. كما أن دولة الإمارات عقدت العزم على إحداث فرق إيجابي على الصعيد العالمي، من خلال العمل البناء لدعم تنفيذ مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وعلى الصعيد المحلي، فإن دولة الإمارات تعتبر احترام حقوق الإنسان أولوية قصوى، وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما تلتزم بإجراء تحسينات مستمرة على قوانينها وممارساتها. ويستمد ذلك كله جذوره من التراث الثقافي لدولة الإمارات والقيم الدينية التي تكرس مبادئ العدالة والمساواة والتسامح.

حرية مكفولة

وبذلت دولة الإمارات جهوداً في كفالة الحرية الدينية التي رسخها الدستور في أحكامه، وعملت الحكومة الرشيدة على تسهيل عملية إنشاء أماكن العبادة للعديد من الأديان والمذاهب، ومنحتهم أراضي مجانية لبناء دور العبادة، حيث يوجد في الدولة العديد من الكنائس والمعابد، ويتمتع أبناء الديانات المقيمون في الدولة، بحرية كاملة في ممارسة الشعائر والطقوس الدينية، وسط أجواء من التسامح والعيش المشترك وحرية العبادة.

وفي يوليو عام 2015 أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2015، بشأن مكافحة التمييز والكراهية، والذي يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كافة أشكال التمييز، ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير.

ويحظر القانون الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء، أو الرسل أو الكتب السماوية، أو دور العبادة أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب، أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني، كما جرم القانون كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات، من خلال نشره على شبكة المعلومات أوشبكات الاتصالات أو المواقع الإلكترونية، أو المواد الصناعية أو وسائل تقنية المعلومات، أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية، وذلك بمختلف طرق التعبير كالقول أو الكتابة أو الرسم.

ولم يأت هذا القانون في واقع الأمر منفرداً؛ بل جاء ضمن سلسلة من القوانين والإجراءات والتشريعات التي اتخذتها الدولة منذ ما يزيد على عقدين ماضيين، حيث قامت على فترات باتخاذ إجراءات وإصدار تشريعات هادفة إلى حماية السلم الاجتماعي وأمن المواطنين والمقيمين، إضافة إلى حماية سيادة الدولة وأمنها.

تعددية دينية

ويشير الدكتور محمد الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، إلى أن التعددية الدينية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ظاهرة صحية طبيعية في دولة منفتحة على التنوع الحضاري والثراء المعرفي منذ العصور القديمة، حيث تم الكشف الأثري عن دير وكنيسة في جزيرة صير بني ياس، يعودان إلى القرن السابع الميلادي.

واليوم تشهد الدولة نهضة حضارية حديثة ومعاصرة، توّجتها القيادة الرشيدة بإصدار عدد من القوانين والممارسات التي تعزز هذا التنوع والتعددية في المجتمع المتسامح بازدهار، والمتعايش بسعادة وحرية وحوار، فتعاليم الدين الإسلامي هي الأساس والمنطلق لمنهجية الوسطية والاعتدال، وعليها تبنى الحياة الكريمة لجميع بني الإنسان، حيث جاء في القرآن الكريم (لا إكراه في الدين) وقوله تعالى: (وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا) (الحجرات: 13) وقوله سبحانه: (لكم دينكم ولي دين).

ويضيف أن دولة الإمارات تعد من الدول الأكثر استجابة لروح التفاهم الديني والتواصل الحضاري؛ نظراً لاستقطابها مئات الجنسيات والأعراق والديانات المنخرطة في سوق العمل، والأنشطة التجارية والاستثمارية الرائجة في الدولة؛ ولأن قيادة الدولة وتوجهات الحكومة تسعى إلى التميز والجودة في بنائها الحضاري المتسارع، ولما يتمتع به المجتمع الإماراتي من استقرار وعدالة ورخاء، كان لابد من إصدار تشريعات موائمة لاستراتيجية الدولة المبنية أصلاً على روح التسامح، تجاه كافة الموظفين والعمال والزائرين.

ويوضح أن الإمارات قدمت العديد من المبادرات الحمائية والحضارية، في ظل الانفتاح على الحداثة والمعاصرة والتطور، من أهمها إنشاء وزارتي التسامح والسعادة، كما رعت وزارة الخارجية ودعمت عدداً من المنتديات والمجالس المحلية والدولية، كمجلس حكماء المسلمين، ومنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة. وقد أثمر ذلك عدداً من الفعاليات واللقاءات الدولية بين القيادات الدينية والفكرية، أهمها نشر ثقافة السلام والتعايش بين الأديان. ويؤمن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إيماناً راسخاً بقيم التسامح والاعتدال والتعايش الثقافي والحضاري، ونبذ عوامل التمييز والتعصب والكراهية بين الشعوب، فنحن نعيش في عالم متشابك المصالح، متعدد الثقافات. ولذا أشادت المنظمات الحقوقية والمراكز البحثية والمؤسسات الدينية والإعلامية، بالمحتوى القانوني الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.