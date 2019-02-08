«MAS MASH» يستعيد ألق الرسوم المتحركة العربية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

انطلقت فعالية «MAS MASH 2019» مساء أمس الأول في منارة السعديات، التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، بحضور نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، وعدد من أشهر شخصيات مسلسلات الرسوم المتحركة العربية، وأقيمت مجموعة من العروض الحية والجلسات الحوارية وورش العمل.

قدم الفنان سامي كلارك مجموعة من أشهر أغاني الرسوم المتحركة العربية من فترة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، وتم عقد جلسة حوارية مع بعض مؤدي أصوات الشخصيات الكرتونية شارك فيها سامي كلارك ممثل شخصية غراندايزر، وأمل حويجة مؤدية صوت كابتن ماجد.

تسلط الفعالية المفعمة بالتسلية والترفيه خلال عطلة نهاية الأسبوع الضوء على عالم الرسوم المتحركة وشخصياته، وتطوّر صناعة إنتاج الفيديو في المنطقة، وذلك من خلال سلسلة من ورش العمل المذهلة والجلسات الحوارية والعروض التفاعلية. كما تجمع نخبة من أبرز وأهم رسامي الرسوم المتحركة والمصورين واستوديوهات صناعة الرسوم المتحركة في العالم العربي، بما في ذلك مجموعة من المبدعين من بلينك ستوديو وكارتون نيتوورك، الذين يشاركون خبراتهم ويسردون تاريخ صناعة الرسوم المتحركة ليستكشفوا توجهاتها المستقبلية.

وقالت علياء القاسمي، مديرة منارة السعديات: نحرص على تقديم صورة شاملة عن قطاع إنتاج الرسوم المتحركة العربية، بأمل أن يسهم ذلك في نمو هذا القطاع الحيوي الذي يرتبط بذاكرة الأجيال.

يلتقي زوار الفعالية اليوم الممثلة أمل حويجة التي أدّت صوت شخصية الكابتن ماجد، وفلاح هاشم، الذي جسد بصوته شخصية عدنان في عمل الرسوم المتحركة «عدنان ولينا».